Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi
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Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi

41 dakika önce

Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, limanda bir teknede çok sayıda kaçak midye ele geçirdi.

Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, limanda bir teknede çok sayıda kaçak midye ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Deniz polisi, Süleymanpaşa ilçesinde liman sahasında kaçak midye avcılığı yapan şahısları düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda ele geçirilen midye dolu tekne bağlanırken, yakalanan şahıslar gümrük muhafaza ekiplerine teslim edildi.
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
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