Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi
41 dakika önce
Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, limanda bir teknede çok sayıda kaçak midye ele geçirdi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, limanda bir teknede çok sayıda kaçak midye ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Deniz polisi, Süleymanpaşa
ilçesinde liman sahasında kaçak midye avcılığı yapan şahısları düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda ele geçirilen midye dolu tekne bağlanırken, yakalanan şahıslar gümrük muhafaza ekiplerine teslim edildi.
Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin