Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.