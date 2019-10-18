Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi

19 dakika önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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