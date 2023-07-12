Tekirdağ'da bir villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da bir villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi

12.07.2023 14:38

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanını ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir baskın düzenleyen polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TİCARETİNİ YAPIYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Marmaraereğlisi ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri" kategorisine giren hayvanların beslediği ve sosyal medya üzerinden ticaretini yaptığı tespit etti.

Villaya kaçakçılık operasyonu! Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi

ASLAN, MAYMUN, PİTON ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri ekipleri tarafından şahsın villasında yapılan aramada; 1 adet aslan, 1 adet maymun, 1 adet piton yılanı ele geçirildi. Tespit edilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

Villaya kaçakçılık operasyonu! Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi
Villaya kaçakçılık operasyonu! Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi
Villaya kaçakçılık operasyonu! Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti
14:37 Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
14:37 Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ediyor
14:33 Kanada, Erdoğan-Trudeau görüşmesi sonrası silah ambargosunu kaldırdıkları iddiasını yalanladı
14:23 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu
14:09 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri yine mest etti! Secdeden sonra şimdi de herkes verdiği selamı konuşuyor
13:58 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:54 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:48 "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz
13:42 Rusya'nın "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklamasına NATO'dan sert tepki: Siz karar veremezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 14:53:05. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement