Tekirdağ'da bir yılda 4 bin 674 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 2019 yılında 4 bin 674 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.



Tekirdağ Valiliği, 2019 yılı değerlendirme verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, 2019 yılında kolluk kuvvetleri tarafından 4 bin 674 düzensiz göçmenin yakalanarak Göç İdaresi İl Müdürlüğüne sevk edildiği belirtilerek, "Bunlardan 87 kişisi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) 56. maddesi uyarınca terke davet edilmiştir. 23 kişi sınır dışı edilmiş, bin 844 kişisi ise sınır dışı edilmek üzere civar illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" denildi.



Açıklamada, "2 bin 689 kişinin ise YUKK 57-4 maddesi uyarınca idari gözetimleri Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda sonlandırılarak, haklarında imza yükümlülüğü kararı verilmiştir. Suriye'deki olaylar nedeni ile ülkemize sığınan Suriye vatandaşı şahıslardan geçici koruma statüsü ile ilimizde ikamet edenlerin sayısı 12 bin 859'dur" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ