Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti - Son Dakika
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Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti

12 dakika önce

Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Tekirdağ'da yağmur buğday ve kanolada umutları yeşertti.

Tekirdağ'da bol yağış çiftçilerin umutlarını yeşertti, System.String[]

Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Tekirdağ'da yağmur buğday ve kanolada umutları yeşertti. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, "Bu yağış bize merhem gibi geldi" dedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ ili genelinde sağanak yağış etkili oldu. Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden olan Tekirdağ'da çatlamaya başlayan toprağa düşen yağışlar, buğday ve kanolada umutları yeşertti. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yağışlardan sonra çok güzel bir hasat beklediklerini ifade etti. Saygı, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yağış bize merhem gibi geldi. Süleymanpaşa olarak diğer ilçelerle irtibat halindeyiz. Sorduk bu yağış her yerde var. Zarar bir iki köyümüzde, Hayrabolu bazı köylerinde biraz doludan dolayı zarar var. Bizim merkezde de Gazioğlu köyünde biraz zarar var. 45-50 kilogram yağış aldık. Çok güzel bir yağış oldu. Böyle sine sine, sel olmadan özellikle buğday ve kanolada çok istenilen çok zamanında bir yağış aldık. Tabii yıl olarak bu yıl kurak bir yıl yaşamıştık. Ama Allah yüzümüzü güldürdü sonunda. İnşallah iyi bir hasat görünümü var. Bu yıl inşallah iyi bir hasat olacak. Bu arada ayçiçeği ekildi. Ayçiçeği de bu yağıştan nasibini aldı. Buğday için, kanola için çok önemliydi. En son gübreler atıldı. Ama buğday boylandıkça toprak çatlamaya başlamıştı. Onun için çok çok zamanında bir yağış aldık. Bunun yanında bizim şu anda korkularımız, endişemiz bu kök boğaz hastalıkları inşallah olmaz. Şu anda hiç yok değil, bazı yerlerde var ama azınlıkta. Bu süreci de inşallah böyle atlatırsak, tabii ki havaların serinliği çok önemli. İyi bir hasat yapacağımıza inanıyorum" dedi.


"Bizde ekilmeyen arazi yok"


Saygı, "Bizde ekilmeyen arazi yok. Bizim çiftçimiz kim ne derse desin Avrupa çiftçisinden fazla bu işin üzerinde. Ona göre hava raporundan tutun, ekipmanlarından yani bu işi canla başla yapıyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:26 Kaynak: İHA


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