TEKİRDAĞ'DA, 'BÖLGESEL TRAKYA KARİYER FUARI' BAŞLADI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı' (TRAKYAKAF) başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük binası içerisinde bulunan salonda gerçekleştirilen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarında çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları stand açarak öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

'HAYAT İKİ SAATLİK BİR SINAVA BAĞLI DEĞİL'

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 'Biz sizi 4 yıl boyunca burada rahat bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz bu sene adı 'staj seferberliği' diye yola çıktığımız, bu sene adı 'ulusal staj programı'na dönen ikinci sınıftan sonra yazları asgari bir ay sürecek olan staj yapma imkanı sunuyoruz. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, hangi şartlarda üniversiteye girerken birkaç saatlik sınav performansı ile üniversitenizi seçtiniz. Belki iki soru eksik yaptığınız için istediğiniz üniversiteye gidemediniz. Ama hayat iki saatlik bir sınav performansına bağlı değildir. Hayat her gün size yeni fırsatlar sunar, önemli olan bunları değerlendirebilmeniz. O zaman burada aldığınız eğitimlerde ve staj süreçlerinde kendinizi gösterebilir, eksiklerinizi burada telafi edebilirsiniz' dedi.

'89 BİN ÖĞRENCİ STAJ TEKLİFİNİ REDDETMİŞ'

İlk yıl 16 bin başvuru aldıklarını ve 5 bin kişiye staj imkanı sunduklarını ifade eden Atay, '3yıldır yapıyoruz bu etkinliği. İlk yıl pilot uygulamaydı. 16 bin başvuru aldık, 5 bin kişiye staj imkanı sağladık. İkinci yıl 134 bin kişi başvurdu, 44 bin kişiye staj verebildik. Bu yıl üçüncü yıl şuanda başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek, başvurmayanlarınız varsa başvurun mutlaka. 180 bini geçti başvurular. Uyarı yapmak istediğim konu şu. Biz 44 bin kişiye staj verebildik ama aslında şirketler 89 bin öğrenciye staj teklifi göndermiş. Bunlardan sadece 44 bin tanesi kabul etmiş ve gidip o kurumda stajını yapmış. Peki geriye kalan 45 bin genç arkadaşım, kardeşim ne yaptılar. İnşallah orada kendilerine gelen staj tekliflerinden daha değerli bir şey yapmışlardır. Eğer bunu yapmazsanız, eğer burada ki zamanınızı etkin ve verimli geçirmezseniz, o zaman mezun olduktan sonra sizi zorluklar bekliyor olacak' diye konuştu.

'BENİM DAYIM YOK SÖYLEMİNE ARTIK YER YOK'

Salim Atay, gerçekleştirilen projenin OECD ülkeleri tarafından örnek alındığını dile getirerek, 'Bugün ne kamuda ne özel sektörde hiçbir iş veren bomboş bir cv ile bir insanı sadece ortalaması yüksek, sadece falanca üniversiteden mezun oldu diye iş vermek istemiyor. Neden' Çünkü hem devlet olarak hemde özel sektör olarak dünyayla yarışıyoruz. Dünya'dan kopuk, kendi başına kendi başarıları ile sevinen bir millet, bir devlet değiliz. Her alanda dünya ile rekabet eden bir toplumuz dolayısıyla arkadan gelen siz gençlerin Türkiye'nin geleceği olan siz gençlerinde yetkin bireyler olmasını haliyle hem kamu kurumları bekliyor hemde özel sektör bekliyor. Yani sizin burada yapacağınız benim eşim dostum yok, tanımıyorum kimseyi, ağam, dayım, paşam yok ben yapamıyorum gibi söyleme artık yer yok. Yani geçen yıl o 89 bin teklifin tamamı kabul edilmiş olsaydı ben bugün size 44 bin gencimize staj imkanı sağladık değil, 89 bin gencimize staj imkanı sağladık diyebiliyor olacaktım. Bunu bu kadar kısa bir zamanda yapabilen dünyada çok az ülke var. Nereden biliyorum bunu çünkü iki yol üst üste OECD bu projeyi diğer OECD ülkelerine örnek proje olarak gösterdi. Sizi uyarmak istediğim konu buydu? ifadelerini kullandı.

Ardından Atay'a Vali Yıldırım, Rektör Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, sponsor şirketlere de Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından hediye ve plaket takdim edildi.