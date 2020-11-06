Tekirdağ'da boş araziye çoraplar içerisinde gömülen uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Larissa'nın eşliğinde boş arazide yapılan aramalarda çoraplara saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi karşısındaki boş bir arazide kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde gizlenerek gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Arazide kontrol yapan ekipler, Narkotik Dedektör Köpeği Larissa'nın tepki vermesi üzerine otlar arasına gömülen çorap içerisinde 72,50 gram bonzai ele geçirdi.

Devam eden kontrollerde ekipler farklı yerde taşlar arasına gizlenmiş çoraplar içerisinde 50 gram bonzai, 54 fişek ve 48,7 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ekiplerin, uyuşturucu maddelerin kime ait olduğu yönünde çalışmaları devam ediyor.