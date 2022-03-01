Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

01.03.2022 14:31

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi'nde 28 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. ile boşanma aşamasındaki eşi Özgürcan A. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Özgürcan A, eşini beş yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu İstanbul'a kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement