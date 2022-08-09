Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama - Son Dakika
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Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama

09.08.2022 12:10

TEKİRDAĞ'da, Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokain ele geçirilmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü, tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polis tarafından Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Türkiye karasularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirilmişti. Yaklaşık bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Tekirdağ'da limana çekilerek gemide geniş çaplı arama sonrasında 242 kilogram kokain ele geçirilmişti. Konuyla ilgili gemi personellerinden oluşan 21 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü savcılıktan serbest kalırken, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Gemide yakalanan 242 kilogram kokainle ilgili 4 yabancı tutuklandı Gemide yakalanan 242 kilogram kokainle ilgili 4 yabancı tutuklandı Gemide 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler adliyede Gemide 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler adliyede
Kaynak: DHA

Brezilya, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama - Son Dakika

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