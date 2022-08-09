Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Türkiye karasularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirilmişti. Yaklaşık bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Tekirdağ'da limana çekilerek gemide geniş çaplı arama sonrasında 242 kilogram kokain ele geçirilmişti. Konuyla ilgili gemi personellerinden oluşan 21 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Brezilya, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gemide 242 kilo kokaine 4 tutuklama - Son Dakika

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