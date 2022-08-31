Tekirdağ'da "12. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

Tekirdağ'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 100 firma katıldı. Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır ve sorgun gibi ürünler de tanıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Gizligider, şunları kaydetti:

"Dün 30 Ağustos'tu, zaferin 100. yılı. Emperyalizme karşı ve tüm dünyaya karşı bu toprağın sadece geçtiğimiz bin yıl değil, bundan sonraki binlerce yıl boyunca da Türk'ün toprağı olacağının tüm dünyaya haykırılmasıydı. Şimdi bu 100 yılda biz ne yaptık ve inşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında ne yapmak istiyoruz?

Bu topraklar bizim. Farklı fikirlerde olabiliriz, farklı geçmişlerden geliyor olabiliriz, farklı siyasi amaçlarımız da olabilir. 100 yıl önce düşman sınıra dayandığında hiçbirimizin ne menşeini ne milliyetini ne düşüncesini, hatta ne de dinini sorguladı. Bizi yok etmek üzere ve onların zihnince odur ki ta Orta Asya'ya tekrar sürmek üzere hazır bekliyorlardı."

Türkiye'nin her zaman güçlü ülke olması gerektiğini vurgulayan Gizligider, güçlü ülkelerin dimdik durabileceğinin, kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin gücünü tahıl koridorunun oluşmasında tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğine işaret eden Gizligider, "Yaklaşık iki hafta önce Türkiye dünyanın çözemediği bir düğümü çözdü. Tahıl koridoru düğümünü çözdü. Hem dünya barışına büyük katkı sunarken, öbür taraftan da gıda krizi noktasında, bir yandan artan fiyatlar, bir yandan başka sıkıntıları çözdü. Türkiye çok büyük bir ülke." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, Gizligider ve protokol üyeleri stantları gezdi.

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, MHP İl Başkanı İlker Yücel,

Fuar 3 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.