Tekirdağ'da "12. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da "12. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

31.08.2022 20:30
Tekirdağ'da "12. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

Tekirdağ'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Tekirdağ'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 100 firma katıldı. Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır ve sorgun gibi ürünler de tanıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Gizligider, şunları kaydetti:

"Dün 30 Ağustos'tu, zaferin 100. yılı. Emperyalizme karşı ve tüm dünyaya karşı bu toprağın sadece geçtiğimiz bin yıl değil, bundan sonraki binlerce yıl boyunca da Türk'ün toprağı olacağının tüm dünyaya haykırılmasıydı. Şimdi bu 100 yılda biz ne yaptık ve inşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında ne yapmak istiyoruz?

Bu topraklar bizim. Farklı fikirlerde olabiliriz, farklı geçmişlerden geliyor olabiliriz, farklı siyasi amaçlarımız da olabilir. 100 yıl önce düşman sınıra dayandığında hiçbirimizin ne menşeini ne milliyetini ne düşüncesini, hatta ne de dinini sorguladı. Bizi yok etmek üzere ve onların zihnince odur ki ta Orta Asya'ya tekrar sürmek üzere hazır bekliyorlardı."

Türkiye'nin her zaman güçlü ülke olması gerektiğini vurgulayan Gizligider, güçlü ülkelerin dimdik durabileceğinin, kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin gücünü tahıl koridorunun oluşmasında tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğine işaret eden Gizligider, "Yaklaşık iki hafta önce Türkiye dünyanın çözemediği bir düğümü çözdü. Tahıl koridoru düğümünü çözdü. Hem dünya barışına büyük katkı sunarken, öbür taraftan da gıda krizi noktasında, bir yandan artan fiyatlar, bir yandan başka sıkıntıları çözdü. Türkiye çok büyük bir ülke." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, Gizligider ve protokol üyeleri stantları gezdi.

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, MHP İl Başkanı İlker Yücel,

Fuar 3 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da '12. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da "12. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement