Tekirdağ'da budanan ağaç dalları, yakacak oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da budanan ağaç dalları, yakacak oldu

6 saat önce

Tekirdağ'da budanan ağaç dalları, yakacak olduTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokak üzerinde ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, vatandaşlar tarafından sobada yakılmak üzere toplanarak evlere götürüldü.

Tekirdağ'da budanan ağaç dalları, yakacak oldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokak üzerinde ağaçların bakım ve budama çalışmaları sırasında çevreye saçılan dallar, vatandaşlar tarafından sobada yakılmak üzere toplanarak evlere götürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda bulunan ağaçları budayarak bakım çalışmalarına başladı. Belediye, budama yapılan caddelere park edilen araçların budama işlerini aksattığını vatandaşların araçlarını çekerek kendilerine yardımcı olmalarını isteyince ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

Daha temiz bir görünüm için yürütülen çalışmalar sırasında bölgeye gelen vatandaşlar, çevreye saçılan dalları kışın sobada yakmak üzere topladı. Vatandaşlar topladıkları dalları evlerine götürdü.

Tekirdağ'da budanan ağaç dalları, yakacak oldu

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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