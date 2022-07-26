Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

26.07.2022 17:34
Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinin yakınlarındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Üniversite görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye, belediyelere ait iş makineleri ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA aracı müdahale etti.

Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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