Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinin yakınlarındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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