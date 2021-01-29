Tekirdağ'da Bulgaristan pazarına giriş, ticaret ve yatırım fırsatları görüşüldü - Son Dakika

Tekirdağ'da, Türkiye- Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu tarafından, Bulgaristan pazarına giriş, ticaret ve yatırım fırsatlarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Cengiz Günay başkanlığında video konferans ile düzenlenen toplantıya, Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe ile Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve forum üyeleri katıldı.

Günay, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkilerine katkı sağlamaya devam etmek istediklerini aktaran Günay, "Türkiye, Bulgaristan'ın ana ticaret ortaklarından biri konumunda. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bölümü Bulgaristan üzerinden yapılmakta. Ayrıca, Bulgaristan, Türkiye'den AB'ye en önemli giriş kapısıdır. İki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına baktığımızda çok güzel bir denge olduğunu görüyoruz. Ekonomik dengeyi koruyarak, ikili ticaretimizi daha yukarıya taşımak için işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Günay, Bulgaristan ile yatırımların ve ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında ticareti geliştirmek için Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nu kurduk. Bulgaristan'daki Türk girişimcilerin kurduğu iş örgütü olan Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile çalışıyoruz. Bulgaristan'da son derece başarılı yatırımcılarımız var. İkili oda olarak hem Bulgaristan'daki yatırımlarımızı arttırmak, hem Bulgaristan'dan Türkiye'ye yatırımcı getirmek, aynı zamanda karşılıklı ticaretimizi arttırmak için birlikte çalışacağız. Yakın zamanda, ikili odamızın Bulgaristan tarafı ile bir araya gelip ortak toplantımızı yapacağız."