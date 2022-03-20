Tekirdağ'da bulunan kemikler 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomenine ait çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bulunan kemikler 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomenine ait çıktı

20.03.2022 00:58
Tekirdağ'da bulunan kemikler 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomenine ait çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alandaki ağaçlık alanda bulunan insan kemikleri, 8 ay önce kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alandaki ağaçlık alanda bulunan insan kemikleri, 8 ay önce kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

Olay geçen yıl Ağustos ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede kafatası ve insan kemikleri bulan bir vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, kafatası ve kemiklerin olduğunu fark ederek, söz konusu kemikleri inceleme üzere muhafaza altına aldı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, buluntu kemikler daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, incelenmeye başlandı.

Yapılan inceleme sonrasında kemiklerin Temmuz ayında kayıp başvurusu yapılan önlü sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Acı haber duyan yakınları yasa boğulurken, Dönertaş'a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Silivri'de aile mezarlığına defnedildi.

Konuyla ilgili başlatılan geniş çağlı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, piknik, Çorlu, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da bulunan kemikler 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomenine ait çıktı - Son Dakika


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