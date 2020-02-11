Kapaklı ilçesinde, Tekirdağ ve çevre illerin belediye personeline yönelik, "Bulut Kent Bilgi Sistemi Yönetici ve Kullanıcı" eğitimi verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü himayesinde ve Kapaklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Salih Enver Acar, bilgiler aktardı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, eğitime katılan tüm belediye personeline teşekkür etti.

Dünyanın çok hızlı bir dijital dönüşüme doğru gittiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Merkezde insanı tutan bir anlayışla beraber şehirler artık çok daha hızlı ve dinamik işlemek durumunda. Bu bağlamda ülkemizde de İçişleri Bakanlığımızda başlayan e-belediyecilik, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi. İki bakanlığımız birlikte Bulut Kent Bilgi Sistemi adı altında bir yapıyı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu projenin temelindeki maksat akıllı şehirlere bir altyapı hazırlığı. Biz de Kapaklı Belediyesi olarak Tekirdağ'da tüm ilçelerimizle birlikte bu işi daha iyiye nasıl götürebiliriz, sizlerin fikirlerinden de faydalanıp bölgemizde bu dinamik yapıyı yaşatabilmek için ortak çözümler üretmek istiyoruz."