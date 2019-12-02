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Tekirdağ'da büyük operasyon: 46 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da büyük operasyon: 46 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanları yer alıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturmada hasta olmayan şahıslara piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete eden, para karşılığı sağlık raporu veren şahıslara yönelik olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi, ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi.

Yapılan soruşturmada çok sayıda şahsın hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen polis ekipleri soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK'nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararlarının ardından gözaltına alınan toplam 46 şüpheli Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi.

(Serdar Şahin/İHA)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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