Tekirdağ'da cadde ve sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

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Tekirdağ'da cadde ve sokaklar bomboş kaldı
6 saat önce
Tekirdağ'da cadde ve sokaklar bomboş kaldı Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı.
Tekirdağ'da cadde ve sokaklar bomboş kaldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı.
İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gece 24.00'da başlayan yasak dolayısıyla vatandaşlar haftasonunu evlerinde geçirecek. Yasağa uyan vatandaşlar ise evlerine çekilince, şehirler bomboş kaldı. En işlek cadde ve sokakların bile boş kalması ıssız bir kent manzarası ortaya çıkardı.
Kolluk kuvvetleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:44 Kaynak: İHA
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