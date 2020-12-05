Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Temizlik görevlilerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, fırıncılar ekmek çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, genel olarak vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.