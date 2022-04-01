Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı

01.04.2022 17:26
Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin otomobilinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobili çalan kişilerin M.U. (26) ve D.K.S. (17) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler polis ekiplerince, çaldıkları otomobille yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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