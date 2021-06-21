Tekirdağ'da çalınan belediyeye ait iş makinesi İstanbul'da bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'da çalınan belediyeye ait iş makinesi İstanbul'da bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait çalınan iş makinesi İstanbul'da bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait çalınan iş makinesi İstanbul'da bulundu. Alınan bilgiye göre, belediyede saha amiri olarak görev yapan Abdullah Haldun, Muratlı Emniyet Müdürlüğüne belediyeye ait 4 milyon 500 bin lira değerindeki taş kırma makinesinin çalındığını bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş makinesinin çekiciyle İstanbul'un Tuzla ilçesine götürüldüğünü tespit etti. Bildirim üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınan iş makinesi, gerekli işlemlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilecek. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.V.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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