Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu

18.08.2022 17:22
Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu

Tekirdağ'da çalınan bir motosiklet, Çorlu'da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'da çalınan bir motosiklet, Çorlu'da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor. Kapaklı Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çalınan bir motosikletin izini süren jandarma ekipleri, çalıntı motoru Çorlu'da ele geçirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili İ.O. ve B.S. adlı iki kişi gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor Tekirdağ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Jandarma, Kapaklı, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:22:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement