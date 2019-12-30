Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinden 15 Eylül'de çalınan 2 iş makinesi, jandarma ekiplerince Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu.

Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinden 15 Eylül'de çalınan 2 iş makinesi, jandarma ekiplerince Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu.

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ Süleymanpaşa'dan 15 Eylül'de çalınan ekskavatör ve kepçenin, Edirne Keşan'a bağlı Erikli köyünde olduğunu belirledi. Ekipler, Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ekskavatör ve kepçeye el koydu. İş makineleri, işlemlerin arından sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, hırsızların kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


Tekirdağ, Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan'dan büyük skandal! Göçmenleri darp ettikleri anlar görüntülendi
Mehmetçik, eksi 35 derecede Tendürek Dağı'nda vatan savunmasında Dağ keçilerini vuran baba-oğul yakalandı, 50 bin TL ceza kesildi Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası - Son Dakika
17:42 Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak - Son Dakika
17:40 Libya tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
17:37 Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi - Son Dakika
17:36 Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]