Tekirdağ'da çalınan kamyon İstanbul'da bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'da çalınan kamyon İstanbul'da bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde çalınan kamyon İstanbul'da plakasız ve dorsesiz halde bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde çalınan kamyon İstanbul'da plakasız ve dorsesiz halde bulundu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon çalındığı ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda bahse konu kamyon İstanbul'un Esenyurt ilçesinde plaka ve dorsesiz halde bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların V.K. ve A.Ö. isimli şahıslar olduğu, benzer suçlardan suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalanarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika

Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu

HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti

Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları

Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti

Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu

Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var

Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir