Tekirdağ'da çalınan kamyonet İstanbul'da terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalınan kamyonet İstanbul'da terk edilmiş halde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde kamyonetin çalınması üzerine hareket geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu kamyonet İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dorsesi sökülerek terk edilmiş bulundu.

Olayla ilgili şüphelilerin V.K. ve A.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, benzer suçlardan kaydı bulunan zanlıları Avcılar ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.