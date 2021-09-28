Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çalıntı araçla ters yöne girerek kaza yapan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Eren Ö'nün (17) kullandığı 59 LH 986 plakalı otomobil, çevre yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında ters yönde ilerlerken, karşı istikametten gelen 59 LU 133 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra bariyerlere sıkıştı.

Arkadan gelen iki araç da otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Eren Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki Y.Ç. ise ağır yaralı olarak ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Ö'nün cesedi aynı hastanenin morguna götürülürken, kullandığı aracın çalıntı olduğu tespit edildi.