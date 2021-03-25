Tekirdağ'da çalışanlara 776 milyon liralık devlet desteği

Tekirdağ'da Sosyal Koruma Kalkanı Kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği ile toplam 193 bin 873 kişiye 776 milyon 185 bin 794 lira destek sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun korona virüs pandemisinin başından itibaren yürüttüğü Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ödenen Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Sigortası kapsamında Tekirdağ'da 776 milyon 185 bin 794 lira destek sağlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, "Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olması amacıyla, iş gücünün ve istihdamın korunmasını hedefleyen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Tekirdağ'da, pandeminin başından 01 Mart 2021 tarihine kadar, Kısa Çalışma Ödeneği ile 115 bin 188 çalışana 525 milyon 406 bin 892 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 52 bin 247 kişiye 117 milyon 655 bin 729 lira, işsizlik ödeneği ile 26 bin 438 kişiye, 113 milyon 123 bin 174 lira ödeme yapılmıştır" dedi.

Pandemi döneminde, salgının ekonomik etkilerine karşı işgücünün ve istihdamın korunması amacıyla uygulanan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, çalışma hayatına yönelik, özellikle Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ile katkıda bulunulduğunu bildiren Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, "İlimizde, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürlüğü olarak kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik sigortası ödeneği bağlamında toplam 193 bin 873 kişiye, 776 milyon 185 bin 794 lira ödeme yapılmıştır. Korona virüs pandemisinin başlangıcından itibaren, özenle yürütülmesi gereken bu süreçte, fedakar ve özverili bir şekilde, mesai mefhumu gözetmeden çalışan kurum personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu olarak her dönem olduğu gibi önümüzdeki süreçte de sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara çözüm üreterek destek olmaya, iş gücü ve istihdamı korumaya, artırmaya ve katkı sağlamaya devam edileceğini de ifade den Esen, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında başlatılan Nakdi Ücret Desteği ve Sözleşme Feshi Kısıtı 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştır" diye açıklamada bulundu. - TEKİRDAĞ