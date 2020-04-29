Tekirdağ'da çam kese böceğiyle mücadele - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla, bir yandan sivrisinek, kene ve zararlı böceklerin oluşumunu engellemek için larva ve kışlak mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan çam kese böceği gibi alerjik riskler oluşturan zararlılara karşı da mücadeleye başladı.



Merkez mahallelerde denetimlerini sıklaştıran Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, tespit ettikleri çam kese böceği kozalarını toplayarak imha ediyor. Hürriyet ve Namık Kemal Mahallelerinde yapılan denetimler sonucu tespit edilen çam kese böceği kozaları imha edildi.



Çam kese böceği nedir?



Özellikle çam ağaçlarında yuvalanan ve bahar aylarında yüksek alerjik etkiye sahip çam kese böcekleri, kozalarından saldıkları tozlar nedeniyle kaşıntı, alerji, solunum sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca yuvalandıkları iğne yapraklı ağaçlara da ciddi zararlar veren çam kese böcekleri, mücadele edilmesi gereken zararlılardan biri olarak kabul ediliyor. - TEKİRDAĞ