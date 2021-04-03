Tekirdağ'da caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde bir caminin çatısında çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürüldü.
Kumbağ Mahallesi'ndeki Kumbağ Camisi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yakın olması nedeniyle yangına Tekirdağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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