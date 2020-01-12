Konferans sonrası Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, İnanç'a çiçek takdim etti.

Konferansa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım , Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan katıldı.

Hayata, şiire ve aşka yaklaşımlarını zaman zaman mizahi bir anlatımla aktaran İnanç, katılımcıları güldürürken düşündürdü.

İnanç, konferansta Yahya Kemal Beyatlı , Şeyh Galip , Nabi gibi şairlerin eserlerinden örnekler verdi.

Araştırmacı-yazar Hayati İnanç tarafından Tekirdağ 'da "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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