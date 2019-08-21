Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da cankurtaranların zorlu mesaisi
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Tekirdağ'da cankurtaranların zorlu mesaisi

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan cankurtaranların, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Tekirdağ'da cankurtaranların zorlu mesaisi, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan cankurtaranların, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şarköy ilçesinin mavi bayraklı plajları ile Kumbağ'da görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 22 cankurtaran ve arama kurtarma botu, yaz sezonu boyunca çalışma gerçekleştirdi.
Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtarırken, birçok vatandaşa da basit ilk yardım müdahalesinde bulundu.
Tekirdağ, Kumbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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