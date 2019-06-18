Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da çatı yangını
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da çatı yangını

59 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da çatı yangını, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki binanın çatısına da sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, elektrik arıza ve doğal gaz ekipleri de muhtemel tehlikelere karşı akımları kesti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı, ardından çatılarda soğutma çalışması yapıldı.
Yangında apartmanların çatıları kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:35 Kaynak: AA
çorlu, itfaiye, yangın, tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası konuştu: Enes'le görüşür onu bu bataklıktan çıkarırım Son Dakika! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]