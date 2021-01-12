Tekirdağ'da ÇED yönetmeliğine aykırı hareket eden 14 işletmeye 444 bin lira ceza - Son Dakika

Tekirdağ'da geçen yıl Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliğine aykırı hareket ettiği belirlenen 14 işletmeye 444 bin 655 lira idari para cezası verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ÇED yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için "ÇED olumlu" veya "ÇED gerekli değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemiyor, proje için yatırıma başlanamıyor ve ihale edilemiyor.

Geçen yıl kentte faaliyet gösteren işletmelere 53 "ÇED gerekli değildir" belgesi, 5 "ÇED gereklidir kararı" ve 264 "ÇED kapsam dışı" görüşü verildi.

"ÇED gerekli değildir" belgesi verilen yatırımların proje bedeli 1 milyon 743 bin 744 lira oldu.

"ÇED gerekli değildir" veya "ÇED olumlu kararı" almadan faaliyete geçen 8 işletmeye 119 bin 660, taahhüt ihlali yapan 6 işletmeye 324 bin 995 lira olmak üzere 444 bin 655 lira idari para cezası uygulandı.