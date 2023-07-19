Tekirdağ'da Çekirgeler Tarım Arazilerine Zarar Veriyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çekirgeler Tarım Arazilerine Zarar Veriyor

19.07.2023 23:39

Tekirdağ'da sıcak havaların etkisiyle çoğalan ve sürüler halinde göç eden çekirgeler, tarım arazilerine zarar verip, çiftçileri tedirgin ediyor. Muratlı ilçesinde çekirge istilası en yoğun yaşanan bölgelerden biri olurken, çiftçiler ilaç temin ederek mücadele etmeye çalışıyor.

Tekirdağ'da çiftçilerin korkulu rüyası olan çekirgeler tarım arazilerine zarar veriyor

Sürü halindeki çekirgeler, çiftçiyi tedirgin ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sıcak havaların etkisiyle çoğalan ve sürüler halinde göç eden çekirgeler, tarım arazilerine zarar verip. önlerine gelen her şeyi yiyor. Sürü halindeki çekirgeler, çiftçiyi tedirgin ediyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürüler halinde hareket eden çekirgeler, önlerine gelen her şeyi yiyor. Tarım arazilerine de zarar veren çekirgeler, üreticilerin korkulu rüyası oldu.

Çekirge istilasının en yoğun yaşandığı Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi Muhtarı Turgay Güngör, "Yaklaşık 1 hafta, 10 günden beri çekirge istilası başladı. İlk gözüktükleri anda zarar yoktu, son iki günden beri zarar başladı. Yavru iken bir zarar yapmıyorlardı ama büyüyüp uçmaya başlayınca, tarlalara sınırdan 8-10 metreye kadar zarar yapmaya başladılar. Ayçiçeğinin yaprağını yiyorlar, kafa kısmının etrafını yiyorlar, komple sıyırıyorlar" dedi.

Çekirgelerin sulu tarım yapılan bölgeye henüz inmediğini anlatan Muhtar Güngör, "2 bin 300 dekarlık mera kısmında, etrafıyla birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar alanda zarar yapıyorlar. Mera biçildiği için şu an merada zarar yok ama yayıldığı için civarda zararın artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ilaç gönderdi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne durumu bildirdiklerini aktaran Muhtar Turgay Güngör, müdürlükten gelen bilgiler çerçevesinde bakanlıktan ilaç temin edildiğini söyledi. Güngör, ilaçların yarın kargoyla kendilerine teslim edileceğini ve Tarım ve Odman Müdürlüğü'nün destekleriyle birlikte araziyi ilaçlayacaklarını söyledi.

Çekirgelerin tarlasının sınırına kadar geldiğini belirten çiftçi Hüsnü Kıray, "Bütün merayı sardı, benim tarlamın sınırında. Haşereler için ilaç aldım. Yetkililerden de destek bekliyoruz" dedi.

Kendi tarlasında bir zarar olmadığını fakat civarda çekirge istilasının çok olduğunu kaydeden Metin Sevinç adlı çiftçi ise durumdan muzdarib olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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