Tekirdağ'da cenaze hizmetleri kursunu bitirenlere belgeleri verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) kapsamında düzenlenen cenaze hizmetleri kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursu başarıyla bitiren 39 kursiyere sertifikalarını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak verdi.

Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İsa Karadağ, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Feride Ataç, Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Nuri Bedir de katıldı.

11 ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler üzerine ücretsiz olarak açılan ve vatandaşların ilgi gösterdiği meslek edindirme kurslarında alanlarında başarılı usta eğitimciler tarafından eğitim veriliyor.

Kurs sonunda başarı gösteren kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.