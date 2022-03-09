Tekirdağ'da cep telefonu gasbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da cep telefonu gasbeden 2 kişi tutuklandı

09.03.2022 10:22
Tekirdağ'da cep telefonu gasbeden 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde 2 kişinin gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin B.V. ve M.Y. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da cep telefonu gasbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da cep telefonu gasbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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