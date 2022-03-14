Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

14.03.2022 10:26

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun bıçak zoruyla gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu şüphelinin C.A. olduğunu tespit etti.

Gasp zanlısı ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefon sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:50:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cep telefonu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement