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Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan 43 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı Mart ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 43 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan 43 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı Mart ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 43 kişi yakalandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı Mart ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, evden-iş yerinden-otodan ve açıktan olmak üzere 18 hırsızlık olayı ile ilgili 21 şahıs, 3 'yağma' olayı ile ilgili 3 zanlı, 2 ayrı 'silahla tehdit' olayı ile ilgili 4 şüpheli, 'silahla yaralama' olayından 1 şahıs, 'ruhsatsız silah taşıma' olayından 1 zanlı, 2 ayrı 'cinsel saldırı' olayında 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 2 şahıs, ayrıca Muratlı ilçesinde meydana gelen 'motosiklet hırsızlığı' olayıyla ilgili 1 zanlı ve Çorlu ilçesinde meydana gelen kasten yaralama olayına karışan 1 şüpheli olmak üzere toplam 32 olayda 36 şahıs yakalandı.

Ayrıca Mart ayı içerisinde çeşitli zamanlarda yapılan uygulamalarda; bin 447 şahsın GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kontrol edilen 200 araçtan alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 kişi ve tehlikeli araç kullandığı tespit edilen 2 kişi olmak üzere toplam 4 sürücüye adli ve idari işlemler uygulandı. Bu çalışmalar sırasında 4 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi.

Denizli'den çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç yakalanarak otoparka çekilirken, sürücü adli makamlara sevk edildi. Kontrol edilen 1 iş yerinin saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilerek işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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