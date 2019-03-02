Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 21 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 21 Kişi Yakalandı

20 dakika önce

Tekirdağ'da düzenlenen 'Huzur güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 21 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen 'Huzur güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde kolluk kuvvetlerince müşterek olarak yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Huzur, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında! Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı

Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 21 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]