Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 21 Kişi Yakalandı
20 dakika önce
Tekirdağ'da düzenlenen 'Huzur güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'da düzenlenen 'Huzur
güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Türkiye
genelinde kolluk kuvvetlerince müşterek olarak yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında Tekirdağ İl Jandarma
Komutanlığınca Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:50 Kaynak: İHA
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