Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 72 ekip ve 364 personelle gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 zanlı yakalandı.
Öte yandan uygulamalarda 49 iş yeri denetlenirken, kontrol edilen 197 araçtan 20'sine 13 bin 954 lira cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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