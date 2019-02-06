Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 53 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 53 Kişi Yakalandı

56 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ocak ayı içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Çeşitli Suçlardan Aranan 53 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ocak ayı içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında hırsızlık, silahlı yaralama ve tehdit suçlarından aranan 53 kişi yakalandı.

Bin 374 kişinin genel bilgi tarama sorgusunun yapıldığı 228 aracın kontrol edildiği ve 8 iş yerinin denetlendiği uygulamalarda 3 araca trafik yönünden idari para cezası verilirken 3 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Öte yandan yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 2 bıçak ve hırsızlıkla elde edildiği anlaşılan 10 motosiklet ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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