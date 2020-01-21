Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı
6 saat önce
Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan zanlı, tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler mahallede yaptıkları incelemede hırsızlığı F.B'nin yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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