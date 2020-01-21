Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

6 saat önce

Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı, System.String[]

Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler mahallede yaptıkları incelemede hırsızlığı F.B'nin yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi, Marmaraereğlisi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:43:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]