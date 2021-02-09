Tekirdağ'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu korkuttu - Son Dakika

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Tekirdağ'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren ve bazı dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünü bulduğu belirtilen yağış vatandaşları korkuttu.

Gece saatlerinde yağmurla başlayan dolu yağışı Pirinçeşme Mahallesi'nde etkili oldu. 15 dakika süren dolu yağışı vatandaşları korkuttu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerini avuçlayan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı.

Dolu yağışına tanıklık eden Rasim Avcı, "Çok büyük felaket yaşadık. Korkutucu bir durumdu. İnşallah vatandaşlarımızın malına, tarlasına zarar gelmemiştir" diye konuştu.

Pirinçeşme Mahallesi Muhtarı Şenol Uysal da, "Mahallemizde iki parmak kadar bir dolu yağışı oldu. Şu an için zarar var mı bilmiyoruz, bana herhangi bir şikayet gelmedi. Sabah kontrolleri yapıp göreceğiz" diye konuştu.