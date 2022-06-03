Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı

03.06.2022 13:56
Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı

Tekirdağ'da 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.

Tekirdağ'da 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Asyaport Limanı personelinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Gündal plajında yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte plajda toplanan çöpler, konteynerlere boşaltıldı.

Çevre temizliği çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 100 kişi plajları temizledi Tekirdağ'da 100 kişi plajları temizledi Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement