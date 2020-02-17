Tekirdağ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

7 saat önce

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 11.12.2014 tarih ve 6 numaralı Mahalli Çevre Kurulu Kararı kapsamında; 25 uygunluk belgesi ile toplam 346 bin 281,00 metrik ton katı yakıt ithalatı için;

Tekirdağ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları, System.String[]

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 11.12.2014 tarih ve 6 numaralı Mahalli Çevre Kurulu Kararı kapsamında; 25 uygunluk belgesi ile toplam 346 bin 281,00 metrik ton katı yakıt ithalatı için; 12 uygunluk belgesi ile de 923 bin 320 ton yerli linyit kömürü için üretim izni verildiği belirtildi. Ayrıca 2012 yılından bu güne kadar verilen toplam geçici faaliyet belgesinin sayısının 992'ye, çevre izinleri sayısının ise bin 58'e yükseldiği ifade edildi.


Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Sanayileşmenin yoğun olduğu ilimizde, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler çevre izin ve lisansı almak zorundadır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde 2019 yılı içerisinde Ek-2 listesi kapsamında 93 işletmeye geçici faaliyet belgesi; 127 işletmeye 'çevre izin belgesi' verilmiş ve 60 işletmeye de 'çevre izni kapsam dışı görüşü' düzenlenmiştir. Çevre izin süreçlerinde 146 adet atık su numunesi alınmıştır. 2012 yılından bu güne kadar İl Müdürlüğümüz tarafından verilen toplam 'Geçici Faaliyet Belgesi' sayısı 992'e, 'Çevre İzinleri' sayısı ise bin 58' e yükselmiştir. Diğer yandan 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Kara yolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 12 adet firmaya ait 51 adet araca tehlikeli atık taşıma lisansı verilmiştir" denildi.


28.09.2010 tarihli ve 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ve İlimiz 11.12.2014 tarih ve 6 numaralı Mahalli Çevre Kurulu Kararı kapsamında; 25 uygunluk belgesi ile toplam 346 bin 281,00 metrik ton katı yakıt ithalatı için; 12 uygunluk belgesi ile de 923 bin 320 ton yerli linyit kömürü için üretim izni verilmiştir. Ayrıca 8 işletmeye Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, 3 işletmeye Dağıtıcı Kayıt Belgesi, 70 işletmeye de Kömür Satış İzin Belgesi düzenlenmiştir. 4 sanayi işletmesi de kömür kullanım izni almıştır. 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; 14 adet sabit ve 1 adet mobil olmak üzere toplam 15 adet egzoz emisyon ölçüm istasyonu bulunmakta olup, 112 bin 409 adet egzoz pul satışı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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