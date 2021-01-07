Tekirdağ'da geçen yıl Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 120 tesise ceza yazıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 2020 yılındaki denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 120 tesise toplam 10 milyon 283 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında sektörden kaynaklanan muhtemel kirleticiler ve çevre mevzuatı kapsamında sağlanması gereken standartlar bir arada ele alınarak, çevre denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik bin 320 denetim yapıldı.

Denetimler sonucu 120 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilerek, bu tesislere toplam 10 milyon 283 bin lira idari ceza yazıldı, 14 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

2021 yılında ani ve planlı denetimlerin yapılacağı, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanmaya devam edileceği belirtildi.