Tekirdağ'da çevreyi kirleten 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza - Son Dakika
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Tekirdağ'da çevreyi kirleten 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza

23.09.2022 14:54
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza

Tekirdağ'da çevreyi kirlettiği tespit edilen 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza uygulandığı, 56 işletmenin de faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Tekirdağ'da çevreyi kirlettiği tespit edilen 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza uygulandığı, 56 işletmenin de faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yılbaşından itibaren 2 bin 470 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza uygulandı, 56 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Su, hava, atık yönetimi, ÇED, toprak, egzoz ve ısınma konularında denetimler devam edecek.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çevreyi kirleten 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da çevreyi kirleten 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza - Son Dakika
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