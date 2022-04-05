Tekirdağ'da çevreyi kirlettikleri belirlenen 47 işletmeye yaklaşık 7 milyon ceza - Son Dakika
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Tekirdağ'da çevreyi kirlettikleri belirlenen 47 işletmeye yaklaşık 7 milyon ceza

05.04.2022 13:56
Tekirdağ'da çevreyi kirlettikleri belirlenen 47 işletmeye yaklaşık 7 milyon ceza

Tekirdağ'da yılın 3 ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce çevreyi kirlettiği tespit edilen 47 tesise 6 milyon 964 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Tekirdağ'da yılın 3 ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce çevreyi kirlettiği tespit edilen 47 tesise 6 milyon 964 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentte her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler ocak, şubat ve mart ayında 489 denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda 47 işletmenin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildi, bu tesislere 6 milyon 964 bin lira idari para cezası uygulandı, 8 işletme için de faaliyet durdurma kararı verildi.

Ani ve planlı denetimlere devam edileceği, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Tekirdağ'da çevreyi kirlettikleri belirlenen 47 işletmeye yaklaşık 7 milyon ceza

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Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 3 ayda 7 milyon ceza kesildi Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 3 ayda 7 milyon ceza kesildi

İklim Değişikliği, Tekirdağ, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çevreyi kirlettikleri belirlenen 47 işletmeye yaklaşık 7 milyon ceza - Son Dakika


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