Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü

23.04.2022 09:43

Tekirdağ'da tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi, güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi, güzel görüntüler oluşturdu.

Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde toprağı adeta bir halı gibi örten kanola, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor. Sarıya bürünmüş tarlalara giren vatandaşlar, bu güzel anları fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 12 bin 212 dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildiğini söyledi.

Çıkrıkçılı, kanola yağının pazarlamasının dernek tarafından yapılacağını kaydetti.

Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü
Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü
Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü
Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü - Son Dakika


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