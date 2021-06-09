Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çekiyor.

Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için 1200 dekar alanda ekimi yapılan lavanta bitkisinin çiçek açmasıyla tarlalarda görsel şölen yaşanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın bu güzelliklerini herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

Hacıoğlu, salgın stresini atmak isteyenlere lavanta tarlalarının çok iyi geleceğini ifade ederek, "İlimiz genelinde lavantanın 1200 dekarlık alanda üretimi yapılıyor. Foto safari için son günlerde en önemli argümanlardan birisi lavanta. Lavanta tarımının yanında turizme olan katkısı da fazla. İnsanların bu tarlalara gelip fotoğraf çekilmesi, burada doğayla iç içe zaman geçirmesi çok önemli. Bu nedenle 18-19 Haziran'da da Lavanta Tarla Günleri düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler buradaki görsel şölenle buluşacak." diye konuştu.

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'ın lavanta tarlalarının ziyaret için en uygun konumda olduğuna dikkati çeken Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar özellikle İstanbul'da yaşayan insanalar uzun yollar kat ederek lavanta için Isparta ve Burdur'a foto safari yapmaya gidiyorlardı. Şimdi sadece İstanbul'a 1 saatlik mesafede lavanta bahçeleriyle buluşacaklar. Tekirdağ merkez ve diğer ilçelerde ziyaretçilerimizin mor renkli tarlalarda buluşmasını bekliyoruz. bu amaçla da Lavanta Tarla Günleri düzenleyeceğiz."

Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Nurcan Özdemir de mor renkli tarlaların doğal stüdyo gibi olduğunu belirterek, "Tekirdağ'da kanolalardan sonra çiçek açan lavantalar tarlalara ayrı bir güzellik kattı. Fotoğraf severlerin kesinlikle gelip bu güzellikleri kadrajına yansıtmalı. Buranı manzarası da doğası da havası da çok güzel." diye konuştu.