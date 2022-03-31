Tekirdağ'da çiçeklenen badem ağaçları Ganos eteklerine renk saçtı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çiçeklenen badem ağaçları Ganos eteklerine renk saçtı

31.03.2022 10:33
Tekirdağ'da çiçeklenen badem ağaçları Ganos eteklerine renk saçtı

Tekirdağ'da hava sıcaklığının artmasıyla Ganos Dağı eteklerinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da hava sıcaklığının artmasıyla Ganos Dağı eteklerinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, Yeniköy ve Uçmakdere mahallelerinde Tekirdağ- Şarköy yolunu kullanan sürücülere güzel manzaralar sunuyor.

Bazı sürücüler yol kenarında durup badem ağaçlarının rengarenk görüntüsünü fotoğrafladı.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, havaların ısınmaya başlamasıyla doğanın canlandığını söyledi.

Çiçek açan ağaçların insana huzur verdiğini belirten Gürkanlar, "İnsanlar baharı hasretle bekliyordu. Ağaçların çiçek açmaya başlaması sevindirici. İnsanlar doğanın bu güzelliklerini görünce cıvıl cıvıl oluyor. Burada yolculuk yapanlar hem Marmara Denizi'ni hem de rengarenk badem ağaçlarını izleyerek yollarına devam ediyor." dedi.

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Toros Dağları, Tekirdağ, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çiçeklenen badem ağaçları Ganos eteklerine renk saçtı - Son Dakika


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